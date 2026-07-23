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Роспотребнадзор помог жителям Иркутской области отсудить более 15 млн за полгода

Из этой суммы 190 тысяч рублей составила компенсация морального вреда.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За первое полугодие 2026 года потребители Иркутской области получили по судам больше 15 миллионов рублей. Такие итоги подвели в региональном управлении Роспотребнадзора.

— Специалисты ведомства подготовили 40 заключений по гражданским делам, 29 из них уже рассмотрели. Также в защиту прав потребителей подали 25 исков — 15 касались неопределенного круга лиц, еще 10 защищали интересы конкретных граждан. Суды удовлетворили 23 заявления, — рассказали в Роспотребнадзоре.

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