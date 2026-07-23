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В Пермском крае изменились правила оборота гражданского оружия

Рассказываем, что нужно знать владельцам.

Источник: Комсомольская правда

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пермскому краю информирует жителей региона об изменениях в законодательстве, регулирующем оборот гражданского оружия.

Одно из ключевых изменений касается срока непрерывного владения охотничьим гладкоствольным длинноствольным оружием, необходимого для приобретения нарезного оружия. Теперь этот срок сокращён с пяти до трёх лет.

Кроме того, законодательство разрешило оборот пневматического оружия с дульной энергией более 25 Дж для использования на охоте.

Ещё одно изменение связано с приборами ночного видения. Отменён ранее действовавший запрет на установку таких устройств на гражданское и служебное оружие.

В Росгвардии напоминают владельцам оружия о необходимости соблюдать требования законодательства и ответственно относиться к его хранению и использованию.