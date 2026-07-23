В Воронежском Ботаническом саду волонтеры уничтожают аллергенный борщевик

Опасный для чувствительных людей Борщевик Сосновского оказался «наследием» Ботанического сада после крупномасштабных экспериментов по изучению перспективных кормовых культур с высокой урожайностью, проводившихся в 1960-х годах. Это растение не только удержалось на территориях прежних высадок, но и стало распространяться на соседние зоны в исторической части Сада.