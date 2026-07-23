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В Воронежском Ботаническом саду волонтеры уничтожают аллергенный борщевик

Опасный для чувствительных людей Борщевик Сосновского оказался «наследием» Ботанического сада после крупномасштабных экспериментов по изучению перспективных кормовых культур с высокой урожайностью, проводившихся в 1960-х годах. Это растение не только удержалось на территориях прежних высадок, но и стало распространяться на соседние зоны в исторической части Сада.

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Опасный для чувствительных людей Борщевик Сосновского оказался «наследием» Ботанического сада после крупномасштабных экспериментов по изучению перспективных кормовых культур с высокой урожайностью, проводившихся в 1960-х годах. Это растение не только удержалось на территориях прежних высадок, но и стало распространяться на соседние зоны в исторической части Сада.

Начиная с 2004 года специалисты ботсада анализируют, как борщевик воздействует на биологическое разнообразие и экосистемы в целом.

Меры по сдерживанию борщевика включают скашивание и ранневесеннее извлечение растений из почвы. Однако проводить эти работы регулярно и на всех площадях удавалось не всегда.

В текущем году число волонтеров заметно увеличилось. В июле стартовали эксперименты с биопрепаратами, содержащими пеларгоновую кислоту. Также специалисты обработали дополнительный участок и собрали зеленые семенные зонтики, что уменьшит способность борщевика к размножению.

«Объем работы остаётся большим. Присоединяйтесь к нам. Для посетителей мы готовим интересную лекцию о растительных инвазиях. Тем, кто борется с борщевиком, не стоит пропустить важные сведения этой осенью», — обратились к жителям Воронежа учёные.

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