В Воронежском Ботаническом саду волонтеры уничтожают аллергенный борщевик

Опасный для чувствительных людей Борщевик Сосновского оказался «наследием» Ботанического сада после крупномасштабных экспериментов по изучению перспективных кормовых культур с высокой урожайностью, проводившихся в 1960-х годах. Это растение не только удержалось на территориях прежних высадок, но и стало распространяться на соседние зоны в исторической части Сада.
Начиная с 2004 года специалисты ботсада анализируют, как борщевик воздействует на биологическое разнообразие и экосистемы в целом.
Меры по сдерживанию борщевика включают скашивание и ранневесеннее извлечение растений из почвы. Однако проводить эти работы регулярно и на всех площадях удавалось не всегда.
В текущем году число волонтеров заметно увеличилось. В июле стартовали эксперименты с биопрепаратами, содержащими пеларгоновую кислоту. Также специалисты обработали дополнительный участок и собрали зеленые семенные зонтики, что уменьшит способность борщевика к размножению.
«Объем работы остаётся большим. Присоединяйтесь к нам. Для посетителей мы готовим интересную лекцию о растительных инвазиях. Тем, кто борется с борщевиком, не стоит пропустить важные сведения этой осенью», — обратились к жителям Воронежа учёные.