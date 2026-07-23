В Санкт-Петербурге прокомментировали планы запуска лайнера на 1500−2500 человек в Калининград

Власти Санкт-Петербурга оценивают потенциал морского трафика с Калининградом в 240 тыс. пассажиров в год при курсировании одного лайнера туда и обратно раз в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по транспорту Санкт-Петербурга.