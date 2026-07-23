В Красноярском крае начали проверку после массовой гибели пчел

Одновременно ведомство запросило информацию у трех сельхозпредприятий, на которые жаловались местные жители. Специалисты выясняют, какие химикаты использовались с 1 по 11 июля, а также проверяют данные, внесенные предприятиями во ФГИС «Сатурн». Через систему, в том числе через «Портал пчеловода», аграрии должны заранее публиковать сведения о предстоящих обработках полей.