В Красноярском крае начали проверку после массовой гибели пчел

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю обследовали 11 участков рядом с пасеками в селе Межово, где произошел массовый падеж пчел.
С этих территорий отобрали образцы почвы и растений — рапса, пшеницы и гороха. 21 июля их направили в лабораторию для проверки на наличие остатков пестицидов.
Одновременно ведомство запросило информацию у трех сельхозпредприятий, на которые жаловались местные жители. Специалисты выясняют, какие химикаты использовались с 1 по 11 июля, а также проверяют данные, внесенные предприятиями во ФГИС «Сатурн». Через систему, в том числе через «Портал пчеловода», аграрии должны заранее публиковать сведения о предстоящих обработках полей.