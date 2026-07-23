В Буденновске на Ставрополье продолжат ремонт стоматологической поликлиники

Стоматологическую поликлинику Краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1 в Буденновске продолжат модернизировать, сообщили в правительстве Ставропольского края. Обновление медицинских учреждений отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Подчеркивается, что сейчас поступил запрос об обновлении санузлов для пациентов. В сообщении также напомнили, что в 2024 году в поликлинике отремонтировали лечебные кабинеты, размещенные на втором этаже, зал ожидания, кабинеты стерильной обработки. В частности, в ходе работ специалисты заменили оконные и дверные блоки.
«С нашей стороны при формировании проекта Закона Ставропольского края “О бюджете Ставропольского края на 2027 и плановый период 2028 и 2029 годов” будет отражена потребность в выделении финансовых средств на проведение капитального ремонта помещений стоматологической поликлиники, которые не вошли в проект», — сказал первый заместитель министра здравоохранения региона Денис Штанев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.