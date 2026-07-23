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Администрация Красноярска опровергла фейк о пересадке госслужащих на велосипеды

В мэрии Красноярска предупредили о фейковом указе.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Красноярска предупредила о фейковом указе, который распространяется в социальных сетях и телеграм-каналах. В «документе» сообщается о том, что якобы с 1 августа работники государственных и муниципальных органов пересядут на велосипеды.

При этом само изображение сопровождается текстом «по инициативе правительства Красноярского края» и подписью «начни экономию з себя».

В мэрии подчеркнули, что не занимаются рассылкой подобных писем. Жителей края просят не верить непроверенной информации.