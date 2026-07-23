Найден препарат для временного подавления части симптомов аутизма

Исследователи пришли к такому выводу в рамках эксперимента, в ходе которого ученые всесторонне изучали то, как появление очагов хронических воспалений в организме беременных самок мышей влияло на развитие аутизма у их детенышей во время их роста и во взрослые годы жизни. В прошлом ученые уже выявляли свидетельства того, что даже относительно слабые вспышки воспалительных процессов в теле матерей резко повышают риск развития аутизма.