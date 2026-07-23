Пациентам станет удобнее: в Красноярской больнице № 4 произошли изменения

Для удобства пожилых и маломобильных пациентов консультативно-диагностическое отделение, где ведется запись на плановое оперативное лечение, перевели на первый этаж. Здесь же теперь расположен кабинет приема пациентов на плановую госпитализацию. Это позволило разделить потоки посетителей приемного отделения и создать более комфортную зону ожидания с кондиционированием и естественной вентиляцией.