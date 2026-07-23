Пациентам станет удобнее: в Красноярской больнице № 4 произошли изменения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 4 завершили обновление 4-го корпуса. Здесь не только провели ремонт, но и изменили расположение нескольких отделений, чтобы пациентам было проще ориентироваться и получать медицинскую помощь.
Во время работ привели в порядок зоны ожидания и коридоры: обновили стены и потолки, частично заменили освещение и сантехнику, а в режимных кабинетах уложили новую кафельную плитку. Ремонт выполнили силами сотрудников больницы за счет средств, полученных по программе обязательного медицинского страхования.
Одним из главных изменений стало объединение профильной помощи для семей, сталкивающихся с проблемой бесплодия. Отделение охраны репродуктивного здоровья перенесли на пятый этаж рядом с отделением вспомогательных репродуктивных технологий. Теперь обследование, консультации и дальнейшее лечение проходят в едином пространстве.
Для удобства пожилых и маломобильных пациентов консультативно-диагностическое отделение, где ведется запись на плановое оперативное лечение, перевели на первый этаж. Здесь же теперь расположен кабинет приема пациентов на плановую госпитализацию. Это позволило разделить потоки посетителей приемного отделения и создать более комфортную зону ожидания с кондиционированием и естественной вентиляцией.
По словам главного врача Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 Вероники Кожуховой, изменения направлены не только на обновление помещений, но и на повышение качества медицинской помощи.
В ближайшее время в корпусе обновят систему навигации. Новые указатели помогут пациентам быстрее находить нужные кабинеты и отделения.