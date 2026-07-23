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12 техногенных пожаров потушили за сутки на Дону

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Подразделения МЧС России по Ростовской области за 22 июля отреагировали более чем на 40 вызовов — данные обнародовала пресс‑служба ведомства.

Спасатели потушили 12 техногенных пожаров, ликвидировали 16 загораний сухой растительности и 13 возгораний мусора. Помимо этого, сотрудники МЧС помогали устранять последствия трёх ДТП.

К работам привлекли 280 спасателей и 70 единиц спецтехники. В ходе тушения одного из пожаров погиб человек.

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