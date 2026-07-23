Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Обходе Красноярска изменится схема движения

На Обходе Красноярска 27 июля в 12:00 откроют движение по первой половине реконструируемой развязки. Одновременно для работ закроют вторую часть.

На Обходе Красноярска 27 июля в 12:00 откроют движение по первой половине реконструируемой развязки. Одновременно для работ закроют вторую часть, сообщили в КрУДор.

Ограничения затронут разворотную петлю с проспекта Котельникова на Северное шоссе и участок с Северного шоссе в сторону Солонцов. Работы там планируют завершить к концу сентября. Также подъезд к поселку Новалэнд временно станет двусторонним. Это нужно для строительства подпорных стенок, прежний выезд перекроют.

На уже готовом участке дорожники сделали земляное полотно и нижние слои асфальта на разворотной петле с Северного шоссе на проспект Котельникова, а также шлюз из Солонцов в сторону Дрокино. Сейчас завершают монтаж ограждений, знаков и разметки. Реконструкция развязки идет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Полностью завершить работы с петлями и шлюзами планируют к концу октября. После этого на реконструкцию закроют путепровод.