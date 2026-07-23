Учреждения культуры Пензенской области оснастили музыкальным оборудованием

В частности, материально-техническую базу улучшили в Пензенском музыкальном колледже им. А. А. Архангельского. Среди новинок — современная световая, звуковая и мультимедийная техника, ноутбуки, интерактивные доски, телевизоры, пюпитры, виолончель и учебная литература. Пензенское художественное училище им. Савицкого получило компьютеры, планшеты и принтеры. Актовый зал оснастили проектором и креслами, а учебные аудитории — партами и стульями. Кроме того, новое оборудование, в том числе музыкальные инструменты, закупили в семь детских школ искусств региона.