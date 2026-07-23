Учреждения культуры Пензенской области оснастили музыкальным оборудованием

Новое музыкальное оборудование получили учреждения культуры Пензенской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В частности, материально-техническую базу улучшили в Пензенском музыкальном колледже им. А. А. Архангельского. Среди новинок — современная световая, звуковая и мультимедийная техника, ноутбуки, интерактивные доски, телевизоры, пюпитры, виолончель и учебная литература. Пензенское художественное училище им. Савицкого получило компьютеры, планшеты и принтеры. Актовый зал оснастили проектором и креслами, а учебные аудитории — партами и стульями. Кроме того, новое оборудование, в том числе музыкальные инструменты, закупили в семь детских школ искусств региона.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.