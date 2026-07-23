Поставки топлива в Башкирии замедлились из-за угрозы БПЛА

Напомним, сегодня в течение трех часов в республике действовал режим беспилотной опасности, что повлияло на работу автозаправочных станций.
Эдуард Мустафин отметил, что в период действия режима была прекращена отгрузка нефтепродуктов в бензовозы, а часть заправок одного из крупных операторов временно закрылась на отдачу топлива. При этом АЗС «Башнефти» продолжали работать в штатном режиме.
«Когда вы видите объявление о беспилотной опасности, нужно понимать, что могут возникнуть проблемы с топливом», — пояснил Мустафин.
По состоянию на 12:00 в Уфе в очередях на заправках стояло свыше 800 автомобилей. Замминистра отметил, что ситуация усугубляется, однако бензовозы уже в пути.
«Эти три часа сыграли свою роль в текущих условиях, поэтому просьба принимать это во внимание и планировать маршруты», — добавил он.
Добавим, что сегодня в Туймазинском районе Башкирии отразили атаку БПЛА на промышленный объект.