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Поставки топлива в Башкирии замедлились из-за угрозы БПЛА

Угроза атаки БПЛА в Башкирии привела к росту очередей на АЗС. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Эдуард Мустафин.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Напомним, сегодня в течение трех часов в республике действовал режим беспилотной опасности, что повлияло на работу автозаправочных станций.

Эдуард Мустафин отметил, что в период действия режима была прекращена отгрузка нефтепродуктов в бензовозы, а часть заправок одного из крупных операторов временно закрылась на отдачу топлива. При этом АЗС «Башнефти» продолжали работать в штатном режиме.

«Когда вы видите объявление о беспилотной опасности, нужно понимать, что могут возникнуть проблемы с топливом», — пояснил Мустафин.

По состоянию на 12:00 в Уфе в очередях на заправках стояло свыше 800 автомобилей. Замминистра отметил, что ситуация усугубляется, однако бензовозы уже в пути.

«Эти три часа сыграли свою роль в текущих условиях, поэтому просьба принимать это во внимание и планировать маршруты», — добавил он.

Добавим, что сегодня в Туймазинском районе Башкирии отразили атаку БПЛА на промышленный объект.

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