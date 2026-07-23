Омский браконьер осужден по статье 258 УК РФ за незаконный отстрел кабанов

Вину в совершении преступления охотник признал полностью и возместил причиненный вред. Суд назначил ему наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов заработка в доход государства. Также постановлено конфисковать в доход государства ружье и нож, которые использовались при совершении преступления.