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В Ростовской области ищут военнослужащего, самовольно покинувшего часть

47-летнего военнослужащего разыскивают в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полиция разыскивает 47-летнего военнослужащего. Он самовольно покинул расположение своей части в Мясниковском районе. Об этом сообщается на официальной странице районной администрации.

Предположительно, мужчина может передвигаться на попутке. Также есть вероятность, что дончанин вооружен.

Приметы разыскиваемого: средний рост, плотное телосложение.

— При обнаружении или получении любой информации о местонахождении просьба немедленно сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 112 или 102, — говорится в сообщении.

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