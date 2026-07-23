В Ростовской области ищут военнослужащего, самовольно покинувшего часть

В Ростовской области полиция разыскивает 47-летнего военнослужащего. Он самовольно покинул расположение своей части в Мясниковском районе. Об этом сообщается на официальной странице районной администрации.
Предположительно, мужчина может передвигаться на попутке. Также есть вероятность, что дончанин вооружен.
Приметы разыскиваемого: средний рост, плотное телосложение.
— При обнаружении или получении любой информации о местонахождении просьба немедленно сообщить в дежурную часть полиции по телефонам 112 или 102, — говорится в сообщении.
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