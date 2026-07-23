В Красноярске начали ремонтировать фасады еще трех домов

В Красноярске стартовал капитальный ремонт фасадов еще трех многоквартирных домов. Строительные леса уже устанавливают на проспекте Мира, 65 и 106, а также на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», 189. Перед основными работами подрядчики готовят площадки: укрепляют строительные сетки, ставят ограждения, при необходимости монтируют временные настилы и навесы на тротуарах. Это нужно для безопасности жильцов, прохожих и посетителей организаций на первых этажах. Организационные вопросы заранее обсудили с владельцами магазинов, офисов и других нежилых помещений, а также с жителями, которые паркуют автомобили во дворах. Ремонт проводят управляющие компании домов, которые победили в конкурсе на получение городской субсидии в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. [caption id= «attachment_372098» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] В мэрии уточнили, что поддержку могли получить управляющие организации, обслуживающие дома в историческом центре или на магистральных улицах, ведущих к городским достопримечательностям. Список зданий, которым нужен капитальный ремонт фасадов, определяла специальная комиссия. Всего в 2026 году за счет городских субсидий планируют отремонтировать фасады многоэтажек по семи адресам. К 400-летию Красноярска по этой программе хотят привести в порядок 28 фасадов. Кроме того, фасады многоквартирных домов в городе ремонтируют в рамках работ регионального фонда капитального ремонта. Напомним, что в Красноярском крае ремонтируют дорогу Емельяново — Устюг.