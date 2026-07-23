Арктическая велогонка на Ямале объединила более 200 участников

Маршрут пролегал по пересеченной местности через каменистые склоны, ручьи, крутые спуски и подъемы, природные преграды вдоль реки Соби. Для атлетов подготовили дистанции разного уровня сложности: 25 км — для профессионалов и 16 км — для любителей. Также в этом году впервые организовали отдельные заезды для юных спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет. Они соревновались на маршрутах протяженностью 2 и 3 км. Победители были определены в каждой категории и возрастной группе.