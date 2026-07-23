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Арктическая велогонка на Ямале объединила более 200 участников

Маршрут пролегал через каменистые склоны и природные преграды вдоль реки Соби.

Арктическая велогонка прошла на площадке горного массива Рай-Из на Ямале при поддержке госпрограммы «Спорт России». Соревнования объединили свыше 200 велосипедистов, сообщили в администрации города Лабытнанги.

В этом году состязания впервые прошли во всероссийском статусе. За победу боролись велогонщики из Ямала, Республики Коми, Тюменской области, Краснодарского края и Московской области, а также один участник из Египта.

Маршрут пролегал по пересеченной местности через каменистые склоны, ручьи, крутые спуски и подъемы, природные преграды вдоль реки Соби. Для атлетов подготовили дистанции разного уровня сложности: 25 км — для профессионалов и 16 км — для любителей. Также в этом году впервые организовали отдельные заезды для юных спортсменов в возрасте от 7 до 13 лет. Они соревновались на маршрутах протяженностью 2 и 3 км. Победители были определены в каждой категории и возрастной группе.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.