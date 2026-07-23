В Ленобласти провели творческие занятия для молодых художников и дизайнеров

Творческую мастерскую для молодых художников и дизайнеров проводили в деревне Кошкино Всеволожского района Ленинградской области с 10 по 12 июля. Такие возможности для российской молодежи доступны при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в многофункциональном центре «Молодежном».
Программа мастерской включала лекции, практические занятия, диалог с экспертами и работу над собственными арт-объектами. В частности, ребята освоили такие направления современного искусства как ленд-арт и граффити. Они не только узнали о специфике такого творчества, но и попробовали свои силы в новых сферах, отработав полученные знания на практике.
Серию лекций открыли занятием «Насмотренность как профессиональный навык». Участники обсудили, где современному автору искать вдохновение, как системно развивать визуальное мышление и анализировать работы других художников и дизайнеров.
«Творческая мастерская стала площадкой для профессионального общения, совместной практики и формирования новых связей внутри молодежного творческого сообщества Ленинградской области. Полученные знания участники смогут использовать при создании собственных проектов, развитии портфолио и дальнейшей работе в сфере искусства и дизайна», — подчеркнули в сообщении центра.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.