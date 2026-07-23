В Ленобласти провели творческие занятия для молодых художников и дизайнеров

Программа мастерской включала лекции, практические занятия, диалог с экспертами и работу над собственными арт-объектами. В частности, ребята освоили такие направления современного искусства как ленд-арт и граффити. Они не только узнали о специфике такого творчества, но и попробовали свои силы в новых сферах, отработав полученные знания на практике.