Более 57 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации

При этом, по словам вице-премьера, мероприятия федерального этапа ярмарки 26 июня посетили свыше 470 тысяч человек. Так, свыше 70 тысяч человек получили предложения о трудоустройстве, а почти 14 тысяч вышли на работу в первые 10 дней после окончания ярмарки.