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Более 57 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации

Голикова: более 57 тысяч россиян прошли независимую оценку квалификации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Более 57 тысяч россиян, по состоянию на 30 июня этого года, прошли независимую оценку квалификации, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Активно реализуются мероприятия по развитию механизма независимой оценки квалификаций. По состоянию на 30 июня, независимую оценку прошли более 57 тысяч человек», — сказала Голикова в ходе заседания проектного комитета по нацпроекту «Кадры», ее слова приводит аппарат.

Она уточнила, что число прошедших независимую оценку составляет 95% от запланированного годового показателя.

По словам Голиковой, в рамках проекта «Человек труда» прошли региональный и федеральный этапы Всероссийской ярмарки трудоустройства. Заместитель председателя правительства отметила, что в региональном этапе приняли участие более 500 тысяч человек, из которых были трудоустроены 66,6 тысячи.

При этом, по словам вице-премьера, мероприятия федерального этапа ярмарки 26 июня посетили свыше 470 тысяч человек. Так, свыше 70 тысяч человек получили предложения о трудоустройстве, а почти 14 тысяч вышли на работу в первые 10 дней после окончания ярмарки.

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