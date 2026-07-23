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Власти начнут отслеживать цены на продукты в Волгограде

Новый закон вступает в силу с 1 января 2027 года.

Госдума приняла закон, согласно которому с 1 января 2027 года власти начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах — от производителя до прилавка. Для жителей Волгограда это означает появление сквозного государственного мониторинга продовольствия.

Полномочия позволят органам исполнительной власти выявлять причины резкого подорожания социально значимых товаров и пресекать недобросовестное поведение участников рынка.

«РГ» пишет: сквозной контроль охватит всю цепочку движения товаров. Регуляторы получат доступ к оперативной информации от Федеральной налоговой службы, включая данные контрольно-кассовой техники, налоговую тайну, сведения о доходах, ценах и объемах реализации. В список подконтрольной продукции вошли мясо, куры, мороженая рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, крупы, макароны, картофель, капуста, лук, морковь и яблоки.

Новый механизм позволит выявлять факторы ценообразования, включая логистику и сезонность, а также защитит производителей при согласовании закупочных цен.

По оценкам экспертов, постоянный анализ данных избавит бизнес от лишних запросов и позволит государству адресно помогать уязвимым категориям покупателей. При этом специалисты предупреждают о рисках утечки коммерческой тайны и отмечают, что существенную часть розничной стоимости формируют аренда, фонд оплаты труда и издержки, а не только маржа продавцов.

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