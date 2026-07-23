В Новгородской области завершают ремонт участка трассы Шимск — Холм

Специалисты завершают ремонт участка трассы Шимск — Старая Русса — Холм в Старорусском округе Новгородской области, который проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты уложили на проезжей части асфальтобетонное покрытие, а также восстановили 12 посадочных площадок и тротуаров на автобусных остановках. Сейчас они наносят разметку и устанавливают автопавильоны. Еще на объекте предстоит укрепить обочины асфальтовой крошкой и смонтировать новые дорожные знаки. Подрядчик планирует сдать объект уже до конца 2026 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.