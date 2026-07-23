В Новгородской области завершают ремонт участка трассы Шимск — Холм

Специалисты уложили на проезжей части асфальтобетонное покрытие, а также восстановили 12 посадочных площадок и тротуаров на автобусных остановках. Сейчас они наносят разметку и устанавливают автопавильоны. Еще на объекте предстоит укрепить обочины асфальтовой крошкой и смонтировать новые дорожные знаки. Подрядчик планирует сдать объект уже до конца 2026 года.