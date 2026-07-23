Два месяца борьбы за жизнь: в Алматы выписали недоношенного малыша из Таиланда

В ведомстве напомнили, что маленького Аслана Алиева эвакуировали в Алматы бортом санитарной авиации, когда ему был всего 1 месяц и 18 дней. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии и имел экстремально низкую массу тела. Сразу после прибытия его госпитализировали в отделение реанимации новорожденных.