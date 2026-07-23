В Казахстане усилили контроль за тяжеловесным транспортом: остановлены уже сотни грузовиков

«На территории Казахстана с 10 июля по 10 августа проводится профилактическая акция “Внимание! Тяжеловесный транспорт!”, направленная на усиление контроля за перевозкой крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также на сохранение автомобильных дорог. Одновременно в стране действует сезонный температурный режим, предусматривающий временное ограничение движения грузовых автотранспортных средств в часы высокой температуры воздуха для предотвращения разрушения дорожного покрытия. Ограничения вводятся при температуре воздуха выше +25°C и распространяются на отдельные категории грузового транспорта. При этом они не затрагивают международные и пассажирские перевозки, а также перевозку скоропортящихся, опасных и гуманитарных грузов, транспорт, задействованный в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дорожных работах и воинских перевозках».