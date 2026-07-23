В поселке Левобережном Вологодской области возвели модульный медпункт

Современный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в поселке Левобережном в Вологодской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Никольского муниципального района.
«Новый ФАП оснащен всем необходимым для проведения профилактических осмотров, вакцинации, оказания неотложной помощи. Сейчас мы завершаем процедуру получения лицензии на медицинскую деятельность. Как только все разрешительные документы будут оформлены, учреждение начнет прием пациентов в штатном режиме», — сказал директор Никольской центральной районной больницы Владимир Корепин.
Теперь жители поселка смогут получать медицинские услуги, не выезжая в районный центр. Это особенно важно для людей старшего возраста, маломобильных пациентов и семей с детьми.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.