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В Камышине Волгоградской области откроют детский просветительский центр

Учреждение создадут на базе местного историко-краеведческого музея.

Источник: Национальные проекты России

Детский культурно-просветительский центр создадут на базе историко-краеведческого музея в Камышине. Работы проведут при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения Волгоградской области.

В историко-краеведческом музее для центра выделили отдельные помещения. Там проводят ремонт. Также учреждение оснастят новой мебелью и оборудованием. Особое внимание в центре уделят созданию комфортной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем сотрудники музея проходят дополнительное обучение, осваивают технику, готовят программы для будущих посетителей. В центре будут повышать уровень краеведческих знаний детей с помощью VR-туров, квестов, мультимедийных проектов.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.