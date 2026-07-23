Международный турнир по самбо памяти Бурдикова стартует в Кстовском районе 2 августа

С 2 по 7 августа в Кстове Нижегородской области пройдут сразу два значимых события для мирового самбо: Международный турнир памяти Заслуженного тренера СССР Михаила Геннадьевича Бурдикова и параллельный международный тренировочный сбор, сообщает Министерство спорта Нижегородской области.
Турнир традиционно собирает элиту мирового самбо, а тренировочный сбор позволит спортсменам отработать тактику перед новыми стартами. В соревнованиях примут участие мужчины в весовых категориях до 58, 64, 71, 79, 88, 98 и свыше 98 кг, а также женщины в категориях до 50, 54, 59, 65, 72, 80 и свыше 80 кг.
Организаторы желают всем участникам честной борьбы, ярких побед и новых рекордов, а зрителям — незабываемых впечатлений от праздника силы и духа. Как отмечается в регламенте, соревнования пройдут на базе АО «Международная Академия Спорта» в Кстове.
Ранее сообщалось, что два «золота», два «серебра» и две «бронзы» завоевали нижегородские спортсмены на Чемпионате и Первенстве мира по муайтай в Малайзии.
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