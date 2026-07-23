Международный турнир по самбо памяти Бурдикова стартует в Кстовском районе 2 августа

Турнир традиционно собирает элиту мирового самбо, а тренировочный сбор позволит спортсменам отработать тактику перед новыми стартами. В соревнованиях примут участие мужчины в весовых категориях до 58, 64, 71, 79, 88, 98 и свыше 98 кг, а также женщины в категориях до 50, 54, 59, 65, 72, 80 и свыше 80 кг.