400 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Нижегородской области

Из них 72 камеры размещены на федеральных трассах, 204 единицы — на региональных дорогах, 269 — на дорогах местного значения. Также минувшей весной установили три комплекса на трассе М-12 «Восток». Они работают как в сторону Казани, так и в сторону Москвы.