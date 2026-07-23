400 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД установят в Нижегородской области

400 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения планируют установить в Нижегородской области до конца 2027 года. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Центра развития транспортных систем Нижегородской области (ЦРТС) Александр Бачурин в ходе заседания профильного комитета областного Заксобрания в четверг, 23 июля.
На первом этапе (до конца 2026 года) будет установлено 100 комплексов на 21-м перекрестке, а также 25 комплексов на линейных участках и пешеходных переходах. На втором и третьем этапах предусмотрено размещение 300 камер в течение 2027 года.
По словам Александра Бачурина, все камеры, действующие в регионе, настроены на выявление конкретных нарушений.
«Так, 46 комплексов способны выявить нарушение водителем правил использования ремней безопасности или мотошлемов, а еще 13 фиксируют аналогичные нарушения среди пассажиров. Также 18 камер способны заметить нарушение водителем правил пользования мобильным телефоном».
На данные момент, как напомнил и.о. директора ЦРТС, система автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД на территории Нижегородской области насчитывает 444 стационарных комплекса, 100 передвижных комплексов и 4 мобильных.
Из них 72 камеры размещены на федеральных трассах, 204 единицы — на региональных дорогах, 269 — на дорогах местного значения. Также минувшей весной установили три комплекса на трассе М-12 «Восток». Они работают как в сторону Казани, так и в сторону Москвы.
«По итогам 2025 года в бюджет поступил 1 миллион 784 тысячи 628 рублей. Данные штрафы взысканы за нарушения ПДД, выявленные камерами. За первую половину 2026 года уже взыскано 997 тысяч 941 рубль», — резюмировал Александр Бачурин.
Напомним, что в Нижегородской области завершена работа по оснащению аварийных участков дорог комплексами фотовидеофиксации.