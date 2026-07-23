Облик первых домов по КРТ утвердили под Кстовом

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик первых двух многоквартирных домов в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Застройщиком выступает ООО «СЗ “ДомИнвест”. Фасады зданий выполнят в лаконичном стиле с декоративной штукатуркой и темным облицовочным кирпичом на первых этажах. Строительство ведется в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) на участке площадью 24,4 гектара.
Всего проектом предусмотрено возведение 25 домов высотой до восьми этажей. Инвестор также построит детский сад на 185 мест с последующей передачей городу, заложит площадки под школу на 1100 мест и магазин. Общая площадь жилья превысит 80 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что Дума утвердила изменения планов строительства соцобъектов в Нижнем.