Облик первых домов по КРТ утвердили под Кстовом

Всего проектом предусмотрено возведение 25 домов высотой до восьми этажей. Инвестор также построит детский сад на 185 мест с последующей передачей городу, заложит площадки под школу на 1100 мест и магазин. Общая площадь жилья превысит 80 тысяч квадратных метров.