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Облик первых домов по КРТ утвердили под Кстовом

В новом микрорайоне построят 25 восьмиэтажных домов, детский сад, школу и магазины.

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик первых двух многоквартирных домов в Кстове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Застройщиком выступает ООО «СЗ “ДомИнвест”. Фасады зданий выполнят в лаконичном стиле с декоративной штукатуркой и темным облицовочным кирпичом на первых этажах. Строительство ведется в рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) на участке площадью 24,4 гектара.

Всего проектом предусмотрено возведение 25 домов высотой до восьми этажей. Инвестор также построит детский сад на 185 мест с последующей передачей городу, заложит площадки под школу на 1100 мест и магазин. Общая площадь жилья превысит 80 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Дума утвердила изменения планов строительства соцобъектов в Нижнем.