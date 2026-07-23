Пермский округ оказался самым популярным среди кандидатов в депутаты Госдумы

Всего по округам в Прикамье выдвинулось 35 кандидатов, 33 из них — от политических партий, освобожденных от сбора подписей в поддержку выдвижения, заметили в комиссии. Двоим самовыдвиженцам предстоит собрать и представить в избирком подписи избирателей в свою поддержку. В Пермском округе порог установлен в 7644 голоса, в Чусовском необходимо заручиться поддержкой не менее 7376 человек.