Муфтият РТ предупредил о мошенниках, звонящих от имени Камиля Самигуллина

Духовное управление мусульман Татарстана предупредило жителей республики о новой волне телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь муфтием РТ Камилем Самигуллином, и под этим предлогом пытаются выманить личные данные или деньги.
В муфтияте напомнили, что за консультацией по религиозным вопросам можно обращаться к мухтасибам — местным представителям ДУМ РТ. Также предусмотрена возможность личного приёма у муфтия: для этого необходимо предварительно записаться по телефону
Кроме того, все желающие могут задать вопросы шариатским специалистам по бесплатному номеру call-центра 8 800 222 76 67.
В ДУМ РТ призывают жителей быть бдительными: ни в коем случае не сообщать личные данные, не разглашать служебную информацию и не переводить деньги по требованию звонящих, особенно если они представляются сотрудниками муфтията.