Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муфтият РТ предупредил о мошенниках, звонящих от имени Камиля Самигуллина

Злоумышленники обманывают людей, выдавая себя за руководство ДУМ РТ.

Источник: Комсомольская правда

Духовное управление мусульман Татарстана предупредило жителей республики о новой волне телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь муфтием РТ Камилем Самигуллином, и под этим предлогом пытаются выманить личные данные или деньги.

В муфтияте напомнили, что за консультацией по религиозным вопросам можно обращаться к мухтасибам — местным представителям ДУМ РТ. Также предусмотрена возможность личного приёма у муфтия: для этого необходимо предварительно записаться по телефону +7 (843) 237−94−53.

Кроме того, все желающие могут задать вопросы шариатским специалистам по бесплатному номеру call-центра 8 800 222 76 67.

В ДУМ РТ призывают жителей быть бдительными: ни в коем случае не сообщать личные данные, не разглашать служебную информацию и не переводить деньги по требованию звонящих, особенно если они представляются сотрудниками муфтията.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше