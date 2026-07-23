СМИ: мошенники шантажируют россиян, клонируя страницы блогеров

«Пользователю предлагают заказать необычное поздравление для друга, оплатить услугу и оставить контактные данные. После перевода денег видео не предоставляют, а с жертвой связываются люди, представляющиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляют, что платеж ушел в адрес запрещенной организации, и угрожают уголовной ответственностью», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на Трухачева.