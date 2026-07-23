КрасЖД с начала лета капитально отремонтировала 107 км пути

«Обновление путевой инфраструктуры необходимо для обеспечения ее прочности и надежности. Определяющий фактор при выборе участков — их грузонапряженность: мы планово модернизируем направления с интенсивным движением поездов. Такие мероприятия — неотъемлемая часть инвестиционной программы РЖД. На Красноярской магистрали в первом полугодии на проведение капитального ремонта пути направлено 4,8 млрд рублей», — рассказал начальник Красноярской железой дороги Алексей Туманин.