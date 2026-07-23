В Волгограде спустя 29 лет раскрыли убийство на трассе

— Позже выяснилось, что житель Саратовской области и двое его знакомых в ночь с 10 на 11 августа 1997 года вооружись охотничьим ружьем, изготовили самодельные маски для сокрытия лиц и выехали на трассу для получения наживы, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Уже скрываясь с места преступления, один из них потерял шапку, которая зацепилась за дерево. Именно благодаря этому вещественному доказательству спустя 29 лет удалось установить личность одного из участников преступления.