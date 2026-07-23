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Дмитрий Махонин рассказал о ситуации с топливом в Пермском крае

Губернатор поблагодарил водителей, которые заправляются по реальной потребности.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал о ситуации с топливом в регионе.

По словам главы Прикамья, на АЗС снижаются очереди. Это связано с ростом поставок на сеть «Лукойл» и увеличением лимитов отпуска. Кроме того, возобновила продажу топлива вторая по величине сеть — «Нефтехимпром».

Лимит на некоторых заправках составляет 50 литров, что покрывает объём топливного бака большинства автомобилей. Поэтому, по словам Дмитрия Махонина, фактических ограничений для автовладельцев уже нет.

Однако проблема сохраняется с поставками топлива, закупленного через биржевой канал. Сейчас власти прорабатывают вопрос стабильных отгрузок для независимой розницы. Ведутся переговоры с «Газпромом» и «Лукойлом», чтобы они поставляли топливо не только на свои заправки, но и независимым операторам.

Махонин поблагодарил водителей, которые заправляются по реальной потребности, и отметил, что есть случаи перепродажи топлива в соседние регионы.

«Мне кажется, это неправильная история», — сказал губернатор.

Также он выразил признательность сотрудникам АЗС, которые, по его словам, последние недели работают на износ. Ситуация остаётся на контроле правительства края.

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