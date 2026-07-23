Дмитрий Махонин рассказал о ситуации с топливом в Пермском крае

Однако проблема сохраняется с поставками топлива, закупленного через биржевой канал. Сейчас власти прорабатывают вопрос стабильных отгрузок для независимой розницы. Ведутся переговоры с «Газпромом» и «Лукойлом», чтобы они поставляли топливо не только на свои заправки, но и независимым операторам.