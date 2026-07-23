Пермские врачи расширили сердечный клапан пациента для установления протеза

Во время операции тело пациента охладили до 28 градусов, при этом было остановлено движение крови по сосудам, но снабжение головного мозга поддерживалось принудительно. Это делалось для того, чтобы хирурги работали в обстановке так называемого «сухого поля». Они аккуратно заменили поврежденный участок главной аорты и ее дуги. Также было проведено коронарное шунтирование.