В Москве стартовал второй этап очного обучения управленцев топ-уровня

Второй этап очного обучения управленцев топ-уровня запущен в Москве. Его участниками стали более 200 собственников бизнеса и топ-руководителей российских компаний различных отраслей экономики, сообщили в пресс-службе Центра повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ.
«Участники получают современные инструменты для системного повышения производительности. Программа [»Лидеры производительности«] выстроена таким образом, чтобы каждый руководитель мог применять их уже на старте обучения. Такой подход помогает оперативно выявить наиболее эффективные [инструменты для системного повышения производительности] с учетом отраслевой специфики и в короткие сроки перевести управленческую модель своего предприятия на качественно новый уровень», — подчеркнула руководитель Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития РФ Екатерина Гришина.
Во время второго этапа очного обучения руководители вместе с экспертами центра на примерах реальных отечественных кейсов детально разбирают управление конкурентоспособностью предприятия, финансовые инструменты повышения эффективности и усиления конкурентных преимуществ, реализацию проектов, направленных на рост продуктивности и устойчивости бизнеса. Также трехдневная обучающая программа предусматривает дополнительную вечернюю программу с мастер-классами, командными консультациями по инструментам операционной эффективности и бизнес-игрой.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.