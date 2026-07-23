В Москве стартовал второй этап очного обучения управленцев топ-уровня

«Участники получают современные инструменты для системного повышения производительности. Программа [»Лидеры производительности«] выстроена таким образом, чтобы каждый руководитель мог применять их уже на старте обучения. Такой подход помогает оперативно выявить наиболее эффективные [инструменты для системного повышения производительности] с учетом отраслевой специфики и в короткие сроки перевести управленческую модель своего предприятия на качественно новый уровень», — подчеркнула руководитель Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития РФ Екатерина Гришина.