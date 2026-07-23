Politico: НАТО одобрила модернизацию топливной сети времен холодной войны

Обновленная сеть обеспечит силы НАТО энергоресурсами, необходимыми им для боеготовности. По словам двух дипломатов НАТО, это соглашение — часть усилий альянса по подготовке к потенциальной войне с Россией.
Члены блока несколько месяцев вели переговоры о реконструкции трубопроводной сети времен холодной войны протяженностью 10 тыс. километров. Сделка стала возможной благодаря тому, что Турция в последний момент отказалась от своих требований обеспечить 21 проект на ее территории приоритетным финансированием. Politico предполагает, что убедить Анкару могли генсек НАТО Марк Рютте и Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.
Реализация проекта может занять до 30 лет. Он включает в себя десятки программ, начиная от модернизации топливных хранилищ и трубопроводных магистралей и заканчивая логистическими системами для горючего.
«НАТО готовится к укреплению», — подытожил один из дипломатов военного блока.