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Politico: НАТО одобрила модернизацию топливной сети времен холодной войны

В среду после того, как Турция в последний момент отказалась от своих возражений, 32 члена альянса договорились о сделке, рассчитанной на несколько десятилетий.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Страны НАТО согласовали сделку по модернизации военной сети транспортировки топлива на сумму 27 млрд евро, пишет европейское бюро Politico.

В заявлении НАТО по итогам встречи говорится, что сделка позволит странам альянса модернизировать существующую инфраструктуру по хранению и распределению топлива, а также создать новые объекты, включая трубопроводы, на восточном и юго-восточном флангах альянса.

Обновленная сеть обеспечит силы НАТО энергоресурсами, необходимыми им для боеготовности. По словам двух дипломатов НАТО, это соглашение — часть усилий альянса по подготовке к потенциальной войне с Россией.

Члены блока несколько месяцев вели переговоры о реконструкции трубопроводной сети времен холодной войны протяженностью 10 тыс. километров. Сделка стала возможной благодаря тому, что Турция в последний момент отказалась от своих требований обеспечить 21 проект на ее территории приоритетным финансированием. Politico предполагает, что убедить Анкару могли генсек НАТО Марк Рютте и Алексус Гринкевич, командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

Реализация проекта может занять до 30 лет. Он включает в себя десятки программ, начиная от модернизации топливных хранилищ и трубопроводных магистралей и заканчивая логистическими системами для горючего.

Проект рекламируется как крупнейший и наиболее дорогостоящий в истории НАТО, финансируемый из общего бюджета.

«НАТО готовится к укреплению», — подытожил один из дипломатов военного блока.

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