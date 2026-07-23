Вышел трейлер новой версии «Сказки о потерянном времени»

«Главное, что мы сохранили, — идею Евгения Шварца. Его мысль о том, что время — самая большая человеческая ценность, сегодня кажется даже более значимой, чем раньше. Нам было важно снять фильм не о том, что детям нужно срочно запретить гаджеты и вернуть кнопочные телефоны. Хотелось рассказать историю о ценности самой жизни», — объяснил режиссер Андрей Никифоров.