Вышел трейлер новой версии «Сказки о потерянном времени»

Киностудия Горького и «Кинокомпания братьев Андреасян» в партнерстве с телеканалом ТНТ представили трейлер фильма «Сказка о потерянном времени», сообщили РБК Life в пресс-службе дистрибьютора «Атмосфера кино».
Картина является экранизацией одноименного произведения Евгения Шварца. Режиссером киноленты выступил Андрей Никифоров («Тур с Иванушками», «Контакт»).
Сюжет рассказывает о школьниках: Пете, Марусе и Васе. Их потраченное за бездельем время становится источником силы для трех старых волшебников. Они крадут время детей с помощью магического гаджета, чтобы вернуть себе молодость. Однако из-за спешки злодеи сами становятся детьми, а школьники превращаются в стариков. Чтобы все исправить, героям нужно снять заклятие до захода солнца и осознать цену каждой потерянной минуты.
Алексей Маклаков, Александр Лыков и Татьяна Орлова в фильме «Сказка о потерянном времени».
(Фото: «Атмосфера кино», Киностудия Горького и «Кинокомпания братьев Андреасян»).
В фильме снялись Александр Лыков, Татьяна Орлова, Алексей Маклаков, Иван Охлобыстин, Людмила Артемьева, Виталий Хаев, Ольга Кузьмина, Константин Каримов, Стефания Аренина, Алексей Инамов и другие.
«Главное, что мы сохранили, — идею Евгения Шварца. Его мысль о том, что время — самая большая человеческая ценность, сегодня кажется даже более значимой, чем раньше. Нам было важно снять фильм не о том, что детям нужно срочно запретить гаджеты и вернуть кнопочные телефоны. Хотелось рассказать историю о ценности самой жизни», — объяснил режиссер Андрей Никифоров.
«Сказку о потерянном времени» Евгения Шварца уже экранизировали. Одноименный фильм вышел в 1964 году. Его режиссером стал Александр Птушко.
«Мне кажется, главная ошибка при работе с классикой — выбирать между смыслом и зрелищем. Хорошее семейное кино обязано совмещать и то, и другое. Нам было важно создать большое приключение, которое увлечет детей, рассмешит, удивит и заставит сопереживать героям», — заявил продюсер Сарик Андреасян.
Картина выйдет в прокат 22 октября. Ее дистрибьютором выступит «Атмосфера кино».
Фото: «Атмосфера кино», Киностудия Горького и «Кинокомпания братьев Андреасян».
Трейлер «Во власти страха».
Ранее вышел трейлер экшен-триллера «Во власти страха». Главную роль в фильме исполнил Антонио Бандерас. В российский прокат картина выйдет 13 августа.
Кинолента рассказывает историю пятерых друзей, отправляющихся в отпуск, чтобы испытать острые ощущения во время погружения в клетке к белым акулам. Однако путешествие оказывается ловушкой. На компанию нападают преступники во главе с Бернсоном (Антонио Бандерас). Две девушки оказываются запертыми под водой среди акул с ограниченным запасом кислорода. Им предстоит бороться и с хищниками, и с вооруженными убийцами на поверхности.
Кроме Антонио Бандераса, в фильме снялись Лора Марано («Леди Берд»), Кристина Очоа («По волчьим законам», «Кровавая езда»), Рамиро Алонсо, Райан Бертрош, Джесс Лиодин и другие. Режиссером киноленты стал Джесси Джонсон, известный своими боевиками.
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