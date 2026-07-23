Калининград стал вторым по популярности городом для переезда после выхода на пенсию

В целом о желании сменить место жительства после завершения карьеры заявили 53% россиян. Год назад такой ответ дали 40% участников исследования. При этом 28% респондентов намерены остаться там, где живут сейчас, а доля тех, кто вовсе не задумывается о переезде, сократилась с 29% до 19%.