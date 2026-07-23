В подмосковном поселке Малаховка открыли новый мост через реку Македонку

Новый пешеходный мост через реку Македонку открыли в поселке Малаховка в Московской области. Сооружение построили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Люберцы.
Переправа протяженностью 49 м позволит пешеходам попасть с одного берега на другой напрямую, не идя в обход. Грузоподъемность сооружения — более 90 тонн. Пролет опирается только на берега, промежуточных опор в воде нет.
Сейчас на объекте завершают основные монтажные работы. На заключительном этапе там наладят архитектурную подсветку и приведут в порядок прилегающую территорию. Полностью завершить работы планируется в августе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.