В Сальском районе выявили обработку пшеницы просроченным препаратом

Россельхознадзор зафиксировал нарушение в сфере производства сельхозпродукции в Сальском районе. Индивидуальный предприниматель провёл обработку пшеницы пестицидом, срок регистрации которого истёк ещё в апреле.
Как пояснили в ведомстве, согласно каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ, использовать препарат после окончания срока регистрации нельзя — это нарушает действующие нормы.
Предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости нарушений и потребовали принять меры для устранения выявленных нарушений.