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В Сальском районе выявили обработку пшеницы просроченным препаратом

Об этом говорится на сайте ведомства.

Россельхознадзор зафиксировал нарушение в сфере производства сельхозпродукции в Сальском районе. Индивидуальный предприниматель провёл обработку пшеницы пестицидом, срок регистрации которого истёк ещё в апреле.

Как пояснили в ведомстве, согласно каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ, использовать препарат после окончания срока регистрации нельзя — это нарушает действующие нормы.

Предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости нарушений и потребовали принять меры для устранения выявленных нарушений.