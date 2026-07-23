От взрыва до паводка: Росгосстрах выплатил нижегородцам более 438 млн рублей

С января по июнь текущего года филиал Росгосстраха в Нижегородской области выплатил своим клиентам более 438 млн рублей по страховым случаям. Традиционно основная доля выплат пришлась на моторные виды страхования — ОСАГО и каско. Так, 2,5 млн рублей Росгосстрах выплатил владельцу Chery Tiggo: находясь в командировке в Рязанской области, он припарковал свой кроссовер на территории промышленного предприятия — недалеко от площадки, где в это время шли ремонтно-восстановительные работы с использованием сварочных аппаратов. В какой-то момент искра попала на емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, последовал взрыв. Ударная волна и разлетевшиеся куски металла не оставили никаких шансов: после таких повреждений кузова автомобиль восстановлению не подлежал.
«Росгосстрах стабильно входит в число лидеров на региональном рынке каско: за прошлый год компания выплатила своим клиентам более 258 млн рублей. И причины бывают разные. В случае с Chery Tiggo наш клиент оказался в неудачное время и в неудачном месте: кто мог предугадать, что на закрытой территории с припаркованным на площадке автомобилем такое может произойти? Хорошо, что кроссовер был застрахован. Полученные от Росгосстраха деньги автовладелец использует для приобретения новой машины», — прокомментировал директор филиала Росгосстраха в Нижегородской области Сергей Москаленко.
Существенный вклад в общую сумму — более 18% — внесли выплаты за имущество, и в частности, за жилье. Среди страховых случаев этого года выделяется один резонансный — из-за непотушенной сигареты полностью сгорел одноэтажный бревенчатый дом в муниципальном районе Пильненский. Страховая выплата составила 2,5 млн рублей.
В апреле после паводка в Росгосстрах поступило 80 заявлений, в основном, от жителей Уренского и Воскресенского районов. Сумма ущерба из-за «большой воды» превысила 15 млн рублей, максимальная выплата составила более 680 тыс. рублей.
«Повреждения из-за непогоды входят в базовые пакеты Росгосстраха по страхованию жилья, — рассказывает Сергей Москаленко. — Дома в этих районах во время весеннего половодья на реке Сенга нередко оказываются в зоне подтопления, а еще есть Ока и Волга и их притоки. Страховка поможет финансово, если неприятность произошла. За каждой нашей выплатой — реальные человеческие истории, когда отчетливо понимаешь, что страхование — это не расходы, а разумная предсказуемость, когда полис помогает превратить внезапную проблему в решаемую задачу».
Более 10,5 млн рублей Росгосстрах выплатил по договору ипотечного страхования. Трагедия произошла на отдыхе в Таиланде: молодая женщина погибла. По действующему полису Росгосстрах полностью погасил ее ипотечный кредит перед банком. А значит, жилье перешло наследникам без долгов: семья не осталась один на один с многомиллионным кредитом, и им не пришлось столкнуться с банкротством или потерей квартиры.
Директор Нижегородского филиала отметил, что полис работает даже в самых непредсказуемых обстоятельствах: «Несмотря на то, что страховой случай произошел за границей, действие финансовой защиты сохранилось в полном объеме, а все обязательства по договору были выполнены».