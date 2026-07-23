От взрыва до паводка: Росгосстрах выплатил нижегородцам более 438 млн рублей

С января по июнь текущего года филиал Росгосстраха в Нижегородской области выплатил своим клиентам более 438 млн рублей по страховым случаям. Традиционно основная доля выплат пришлась на моторные виды страхования — ОСАГО и каско. Так, 2,5 млн рублей Росгосстрах выплатил владельцу Chery Tiggo: находясь в командировке в Рязанской области, он припарковал свой кроссовер на территории промышленного предприятия — недалеко от площадки, где в это время шли ремонтно-восстановительные работы с использованием сварочных аппаратов. В какой-то момент искра попала на емкости с легковоспламеняющимися жидкостями, последовал взрыв. Ударная волна и разлетевшиеся куски металла не оставили никаких шансов: после таких повреждений кузова автомобиль восстановлению не подлежал.