Фестивали «Город встреч» и «Причал». Куда сходить в Перми 25, 26 июля: афиша

25 июля — последний день работы фестивального городка «Города встреч» (0+) на городской эспланаде. Организаторы подготовили различные активности, а хедлайнером вечера станет известный певец Пётр Налич. В эти выходные, 25 и 26 июля, в Кировском районе Перми также пройдёт фестиваль «Причал» (0+). Сайт perm.aif.ru публикует полную программу мерпориятий.
Когда и во сколько концерт Петра Налича в Перми?
Пётр Налич — российский певец, автор песен, композитор и режиссёр. Он стал одним из первых российских музыкантов, получивших широкую известность благодаря интернету: в 2007 году его домашний клип на песню «Гитар» стал вирусным и принёс ему популярность в России и за рубежом.
Налич известен необычным стилем: он сочетает авторскую песню, фольклорные мотивы, балканские интонации, джаз и лёгкую иронию. Вместе с группой «Музыкальный коллектив Петра Налича» он представлял Россию на Евровидение 2010 с песней «Lost and Forgotten», заняв 11-е место. Также он пишет музыку для театра, кино и других проектов.
Пётр Налич выступит на городской эспланаде в Перми в рамках фестиваля «Город встреч». Выступление артиста пройдёт 25 июля с 20:00 до 21:00.
25 июля, фестиваль «Город встреч».
Большая сцена.
15:00−15:50 | Танцевальный марафон и мастер-классы от танцевальных школ и студий города Перми.
15:50−16:45 | Выступление кавер-группы REVERSE.
16:45−18:00 | Танцевальный марафон.
18:00−18:20 | Награждение победителей спортивных турниров.
18:20−18:50 | «Твой хор», поём известные песни всей эспланадой.
18:50−19:55 | Выступления Nova Orchestra и «Хорус-квартета» с программой романсов.
20:00−21:00 | Выступление Петра Налича.
21:00−22:00 | Летняя дискотека.
Малая сцена.
15:30−15:50 | Шоу мыльных пузырей.
15:50−16:30 | Пенная вечеринка для детей.
16:30−19:00 | Дворовые игры: резиночки, городки и другие.
Другие мероприятия.
16:00−18:00 | Финалы спортивных турниров «Города встреч» по настольному теннису, бадминтону, шахматам и баскетболу 3×3.
18:30 | Автограф-сессия с игроком команды «Парма» Львом Свининым.
25−26 июля, фестиваль «Причал».
В субботу, 25 июля, основная программа фестиваля «Причал» пройдёт на площадках вокруг ДК имени Кирова. Зрители смогут посетить эко-прогулки в лесном массиве, фотовыставки к юбилею Кировского района, музыкальные площадки и поучаствовать во многих других активностях.
В воскресенье, 26 июля, фестивальный городок перенесут на судостроительный завод «Пермская судоверфь». На территории будут работать две музыкальные сцены, зоны с мастер-классами, детскими развлечениям, дизайн-маркетом, арт-пространство, посвящённое судостроению, покажут фильмы о Перми, а желающие узнать подробнее о заводе, смогут посетить экскурсию.
Полная программа мероприятий — в материале perm.aif.ru.