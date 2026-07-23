Фестивали «Город встреч» и «Причал». Куда сходить в Перми 25, 26 июля: афиша

Пётр Налич — российский певец, автор песен, композитор и режиссёр. Он стал одним из первых российских музыкантов, получивших широкую известность благодаря интернету: в 2007 году его домашний клип на песню «Гитар» стал вирусным и принёс ему популярность в России и за рубежом.