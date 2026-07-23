Власти прорабатывают приоритетный проезд на паром для жителей Ольхона

Участие в работе приняли специалисты Иркутской областной прокуратуры, Восточно-Сибирского речного пароходства, администрации Ольхонского муниципального района и расположенного на острове поселка Хужир, иные заинтересованные должностные лица.
«Губернатор Игорь Кобзев дал поручение в максимально короткие сроки совместно с контрольно-надзорными органами разработать нормативно-правовой документ, который давал бы жителям острова приоритет проезда на паромной переправе “МРС — остров Ольхон”. Проект документа готов, он проходит правовую экспертизу», — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Участники совещания обсудили возможные правовой и фактический механизмы реализации приоритетного проезда и вопросы подтверждения личности тех, кто сможет иметь на него право. Они отметили, что паром является не частью автомобильной дороги, а водным судном, осуществляющим перевозку пассажиров, грузов и автотранспорта, на котором в силу требований законодательства могут быть установлены локальные правила перевозки. Так сделали в Красноярском крае. Опыт этого региона взят за основу.
В летний период ожидание проезда на паром «МРС — остров Ольхон» занимает несколько часов. Это создает особенные неудобства местным жителям, которым необходимо добраться в районный центр, где расположены больница, органы власти, отделения региональных управлений полиции, МЧС, Россельхознадзова, Роспотребназдора и других организаций.
Максим Лобанов отметил, что на острове Ольхон сейчас идет реконструкция причала паромной переправы. Затем там планируют установить электронную очередь. Она позволит водителям не стоять в ожидании на автодороге, а оставить машину на парковке и в более комфортных условиях ждать возможности проехать. У парковки планируется разместить кафе, зоны отдыха, туалеты.
Ранее сообщалось, что третий паром на остров Ольхон запустят до конца недели. Информацию об этом сообщил Минтранс региона в ответ на комментарий пользователя в тг-канале (18+) губернатора Игоря Кобзева.