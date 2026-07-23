Власти прорабатывают приоритетный проезд на паром для жителей Ольхона

Участники совещания обсудили возможные правовой и фактический механизмы реализации приоритетного проезда и вопросы подтверждения личности тех, кто сможет иметь на него право. Они отметили, что паром является не частью автомобильной дороги, а водным судном, осуществляющим перевозку пассажиров, грузов и автотранспорта, на котором в силу требований законодательства могут быть установлены локальные правила перевозки. Так сделали в Красноярском крае. Опыт этого региона взят за основу.