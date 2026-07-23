Генпрокуратура: штраф Росприроднадзора едва не разорил волгоградского бизнесмена

— В связи с изменениями в законодательстве, моё предприятие, которое изготавливает упаковку для товаров, всего на несколько дней просрочило оплату экологического сбора в 2025 году. Сумма по данному экосбору составила более 3,5 млн руб. В связи с данной просрочкой должностными лицами межрегионального управления Росприроднадзора я был привлечён к административной ответственности, и мне был назначен штраф в размере более 10,5 млн руб, — рассказал волгоградец.