Актер Павел Прилучный признался, что хотел бы попробовать отказаться от соцсетей

— На все 100%. Я сам прошел этот путь, начиная от приезда в Москву: пробивал кастинги и стучался во все двери. Меня за ручку никто не водил и не помогал. Мой герой тоже проходит этот путь — из теплицы в открытое поле. В общем, опять же, не нужно ничего придумывать, а только включить свои воспоминания и идти по сценарию (улыбается). И я прекрасно помню момент, когда берешь и делаешь, только потому что никто другой этого не сделает. Меня это роднит с Игорем еще сильнее.