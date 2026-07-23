Пробы почвы с мест гибели пчёл в Красноярском крае отправили на экспертизу

Специалисты Россельхознадзора провели выездные обследования 11 земельных участков рядом с пасеками в селе Межово Большемуртинско-Сухобузимского округа, где зафиксирован массовый падёж пчёл. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Отобраны образцы почвы и зелёной массы растений — посевов рапса, пшеницы и гороха. 21 июля их передали в лабораторию Омского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Параллельно направлены запросы трём сельхозпредприятиям, указанным в жалобах, о применении химикатов с 1 по 11 июля. Также анализируются данные из системы «Сатурн» и «Портала пчеловода», где должны отображаться сведения о планируемых обработках полей.
Результаты лабораторных исследований помогут установить, уведомляли ли аграрии пчеловодов о предстоящих обработках, соблюдались ли сроки и правила применения пестицидов.
Ранее мы сообщали, что гектар заброшенной сельхозземли изъяли у собственника в Красноярском крае.