Пробы почвы с мест гибели пчёл в Красноярском крае отправили на экспертизу

Параллельно направлены запросы трём сельхозпредприятиям, указанным в жалобах, о применении химикатов с 1 по 11 июля. Также анализируются данные из системы «Сатурн» и «Портала пчеловода», где должны отображаться сведения о планируемых обработках полей.