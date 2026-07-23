Липецкий облсуд назначил 20 лет за убийство военного полицейского

В суде установлено, что в марте 2024 года сотрудники военной полиции прибыли к дому подсудимого для задержания его сына, самовольно оставившего воинскую часть. Из дома к правоохранителям вышел сын фигуранта и передал отцу оружие. Зайцев начал высказывать угрозы убийством в адрес служащих комендатуры. При попытке сотрудников отступить к служебному автомобилю подсудимый произвел выстрел в спину одному из них. От полученного ранения полицейский скончался. Второму сотруднику удалось задержать нападавшего в момент перезарядки ружья.