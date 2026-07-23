Бригада врачей проверила здоровье жителей села Саблинского на Ставрополье

Медики из Александровской районной больницы провели выездной прием во врачебной амбулатории села Саблинского в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Такая работа налажена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».
В составе медицинской бригады были хирург, эндокринолог и врач ультразвуковой диагностики. Они провели 35 консультаций и обследований. При наличии показаний специалисты назначали пациентам лечение или корректировали действующую терапию.
«С начала года в рамках выездов бригады медиков осмотрели около 34 тысяч пациентов, выявлено более 4 тысяч заболеваний. У 907 человек впервые диагностированы болезни системы кровообращения. Эти цифры — наглядное подтверждение того, что работа мобильных бригад позволяет обнаруживать серьезные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — сказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.