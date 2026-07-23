Бригада врачей проверила здоровье жителей села Саблинского на Ставрополье

«С начала года в рамках выездов бригады медиков осмотрели около 34 тысяч пациентов, выявлено более 4 тысяч заболеваний. У 907 человек впервые диагностированы болезни системы кровообращения. Эти цифры — наглядное подтверждение того, что работа мобильных бригад позволяет обнаруживать серьезные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — сказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.