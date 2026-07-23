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Бригада врачей проверила здоровье жителей села Саблинского на Ставрополье

При наличии показаний медики назначали пациентам лечение или корректировали действующую терапию.

Медики из Александровской районной больницы провели выездной прием во врачебной амбулатории села Саблинского в Ставропольском крае, сообщили в правительстве региона. Такая работа налажена по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

В составе медицинской бригады были хирург, эндокринолог и врач ультразвуковой диагностики. Они провели 35 консультаций и обследований. При наличии показаний специалисты назначали пациентам лечение или корректировали действующую терапию.

«С начала года в рамках выездов бригады медиков осмотрели около 34 тысяч пациентов, выявлено более 4 тысяч заболеваний. У 907 человек впервые диагностированы болезни системы кровообращения. Эти цифры — наглядное подтверждение того, что работа мобильных бригад позволяет обнаруживать серьезные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — сказал министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.