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Минтранс объяснил установку камер на 50 км/ч на Борской дамбе

В Минтрансе объяснили появление комплекса фиксации превышением аварийности на данном участке трассы.

Министерство транспорта Нижегородской области объяснило причину появления комплекса фотовидеофиксации и снижения разрешенной скорости до 50 км/ч на трассе Нижний Новгород — Шахунья. Об этом представители ведомства сообщили в социальных сетях губернатора, отвечая на вопросы автомобилистов.

По информации Минтранса, комплекс фиксации нарушений был установлен на участке дороги около Борской дамбы в связи с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Монтаж оборудования выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 1 июня 2024 года № 754.

Ранее водители выражали недовольство появлением знака «50» около надземного пешеходного перехода на борском участке трассы, отмечая, что прежде на этом отрезке действовало ограничение до 90 км/ч.

Ранее сообщалось, что Росстат опубликовал актуальные цены на топливо в Нижегородской области.