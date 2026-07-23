Минтранс объяснил установку камер на 50 км/ч на Борской дамбе

По информации Минтранса, комплекс фиксации нарушений был установлен на участке дороги около Борской дамбы в связи с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Монтаж оборудования выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 1 июня 2024 года № 754.